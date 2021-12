Il Messaggero | La Lazio in mezzo perde qualità

Milinkovic squalificato, Luis Alberto ko. Contro il Sassuolo per la prima volta il tecnico deve rinunciare agli uomini più importanti del centrocampo.

Come riportato da Il Messaggero, dopo le sconfitte con Juve e Napoli e la vittoria di domenica scorsa con la Sampdoria, la Lazio è chiamata a dare continuità e cercare di non lasciare ulteriore terreno in campionato, per mantenere vivo l’obiettivo quarto posto. Per Sarri è la prima volta che dovrà rinunciare a Milinkovic e Luis Alberto nella stessa partita: toccherà ad Akpa Akpro giocare accanto a Basic e Cataldi. Davanti, invece, conferma per Zaccagni con Pedro e Immobile. Luis Alberto ieri ha alzato bandiera bianca per un problema al flessore della coscia destra. Col Galatasaray, per stessa ammissione di Sarri a fine partita, il giocatore non doveva nemmeno entrare perché aveva un risentimento muscolare, ma vista la situazione era necessaria la sua presenza in campo. Nonostante i problemi di formazione, il presidente Lotito (che due giorni fa ha ricevuto il Leone d’Oro di Venezia per meriti sportivi) contro il Sassuolo si aspetta una bella reazione.

