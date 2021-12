Il Messaggero | La maledizione del post-Europa: al Mapei un’insidia in più per Sarri

Nei match giocati dopo le coppe: una vittoria, un pari e tre KO. Il limite è sempre la rosa con pochi ricambi.

Come riportato da Il Messaggero, Sarri – per il doppio forfait di Milinkovic e Luis Alberto – avrà a che fare con un vero e proprio allarme nel cuore del suo 4-3-3, per giunta in quello che è il match più complicato della stagione: quello che arriva subito dopo le fatiche di coppa. Se c’è una partita che la Lazio ha dimostrato di soffrire è proprio quella post impegni europei. Una giustificazione pubblica seguita poi da una richiesta chiara fatta a Formello al presidente Lotito: la rosa va migliorata. I crolli post Europa della squadra biancoceleste dipendono anche dal fatto che in reparti come la difesa e l’attacco scarseggiano i cambi. Luiz Felipe e Acerbi dietro, o Immobile davanti, vengono schierati sempre, anche a mezzo servizio. A forza di giocare ogni 72 ore (o meno) vengono a mancare i risultati. Con il quarto posto a 9 punti e il quinto a 5, è il momento di cambiare rotta.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: