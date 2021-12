MOVIOLA | Corretta l’espulsione di Ayhan dopo il fallo su Muriqi

L’arbitro Sozza è stato il direttore di gara della sfida tra Sassuolo e Lazio, in programma questa sera alle 18:00 al Mapei Stadium. La partita è finita 2-1 per i neroverdi: un espulso per i padroni di casa ed un calcio di punizione quasi perfetto di Toma Basic, il quale dopo aver colpito l’incrocio dei pali non ha oltrepassato la linea per pochissimo (come confermato dallo stesso arbitro, tramite la Gol Line Technology).

GLI EPISODI DEL MATCH

Su Giacomo Raspadori c’era fallo al 19′, quando Akpa Akpro colpisce l’attaccante neroverde sul piede. L’arbitro Sozza lascia correre, poi i biancocelesti buttano il pallone in fallo laterale per controllare le condizioni dell’avversario.

Al 40′ Marusic viene ammonito per un fallo a centrocampo su Domenico Berardi. Fin troppo severo il direttore di gara, perché pur essendoci l’infrazione, non era da punire con il cartellino giallo (l’attaccante del Sassuolo si rotola a terra sofferente, ma il contatto non era così ruvido).

All’83’ Chiriches fa un pasticcio in difesa, mancando la palla con la testa e poi portandola avanti con un gomito. Per l’arbitro però non è fallo (e rigore), per l’involontarietà e per la vicinanza del braccio vicino al corpo.

All’87’ Consigli sbaglia il lancio, Basic di prima lancia Muriqi che arrivato al limite dell’area viene atterrato da Ayhan: niente calcio di rigore perché ampiamente fuori, ma il difensore neroverde viene giustamente espulso da Sozza. Il kosovaro, infatti, era lanciato a rete, una chiara occasione da gol sanzionata con il cartellino rosso.

