Sassuolo-Lazio, Berardi: “Faccio i complimenti alla squadra, successo meritatissimo. Ora continuiamo così”

Al termine della sfida di campionato tra Sassuolo e Lazio, vinta dai neroverdi per 2-1, l’autore del pareggio Domenico Berardi ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare il successo ottenuto.

Queste le sue parole:

“Una vittoria meritatissima, abbiamo sempre fatto grandi prestazioni e raccolto pochi punti. Oggi siamo stati bravi, ho fatto in complimenti alla squadra per il successo ottenuto. Dobbiamo continuare così anche nelle prossime gare. Raspadori bravissimo a trovare il gol del vantaggio, gli faccio i complimenti perché ha rubato il tempo al portiere della Lazio. Io mi sento bene, lavoro sempre in fase di possesso e non possesso, ma ho ancora margini grandi e posso solo che migliorare.”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: