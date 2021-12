Sassuolo-Lazio, Dionisi nel pre partita: “La differenza tra casa e trasferta dipende dagli avversari”

A pochi minuti dall’inizio di Sassuolo–Lazio, il tecnico neroverdi Dionisi ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn: “Non c’è differenza tra il Sassuolo in casa e in trasferta, la differenza la fanno gli avversari. Oggi affrontiamo un avversario importante, e può essere l’occasione per dimostrare che ci siamo, anche in casa: realmente è solo una conseguenza rispetto agli avversari. Sinceramente non credo di lavorare per la Nazionale, ho a disposizione Scamacca e Raspadori, che sono importanti per me ma soprattutto per il Sassuolo“.

