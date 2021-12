Sassuolo-Lazio, Frattesi nel pre partita: “Dobbiamo cercare i tre punti per ambire a qualcosa di più”

Alle 18.00 Sassuolo e Lazio scendono in campo al Mapei Stadium. Prima della gara, il centrocampista neroverdi Frattesi è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Dovremo essere bravi a ripartire per fargli male. Dovremo lavorare bene per cercare di trovare i tre punti, e per ambire a qualcosa di più“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: