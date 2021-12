Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni

Alle ore 18:00 i biancocelesti scenderanno in campo per affrontare il Sassuolo. Al Mapei Stadium la Lazio spera in un bis in campionato, dopo la vittoria centrata la settimana scorsa a Marassi contro la Sampdoria. Di seguito, le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Rogerio, Ayhan, Ferrari; Frattesi, Henrique, Lopez; Berardi, Raspadori, Scamacca

All. Dionisi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Acerbi, Luiz Felipe, Marusic, Hysaj; Cataldi, Basic, Akpa Akpro; Zaccagni, Pedro, Immobile

All. Sarri

