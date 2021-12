Sassuolo-Lazio, primo gol in biancoceleste per Zaccagni, ma non contro i neroverdi in stagione: il dato | FOTO

E’ in corso la sfida tra Sassuolo e Lazio, con i biancocelesti che, dopo sei minuti, sono passati in vantaggio con la rete di Mattia Zaccagni su assist di Pedro. Per l’ex Verona è la prima rete in maglia biancoceleste. Il gol del numero 20 biancoceleste però non è il primo contro il Sassuolo in questa stagione: come riporta il portale OptaPaolo sul proprio profilo ufficiale Twitter, Zaccagni ha segnato il suo terzo gol contro i neroverdi in questo campionato, dopo esserci riuscito anche lo scorso agosto con la maglia dell’Hellas Verona ma, in quell’occasione, siglò una doppietta. Il biancoceleste è il primo calciatore a segnare in due partite contro lo stesso avversario in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

2 – Mattia Zaccagni ha segnato contro il Sassuolo dopo esserci riuscito anche lo scorso agosto con il Verona: il biancoceleste è il primo giocatore a segnare in 2 partite contro la stessa avversaria in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei. Ripetitivo.#SassuoloLazio — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 12, 2021

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: