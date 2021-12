Sassuolo-Lazio, Sarri: “Gli errori commessi e gli infortuni hanno inciso sul risultato. Sfortuna? A volte ce la cerchiamo”

Termina 2-1 l’incontro del Mapei Stadium tra Sassuolo e Lazio. Nuova sconfitta per i biancocelesti che si fanno rimontare da Berardi e Raspadori il vantaggio trovato nel primo tempo con Zaccagni. Al termine della gara, il tecnico Maurizio Sarri ha analizzato la sfida ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“La sfortuna a volte ce la cerchiamo, perché abbiamo preso il gol del 2-1 con Acerbi che si trovava nell’area opposta. Poi gli infortuni di Pedro e Zaccagni che stavano facendo bene hanno inciso sicuramente. Inoltre quando giochi contro una squadra forte e molto tecnica, bisogna prestare molta attenzione ad uscire in pressione. C’è stata un minino di sorpresa nello schieramento della loro formazione, ma questo non cambiava nulla per noi. Che la partita sarebbe stata difficile era palese, gli errori commessi e la perdita di due giocatori per infortunio ha inciso nel risultato della partita. Dovevamo essere molto più cattivi nelle ripartenza, c’erano gli estremi per poter far male al Sassuolo. L’impegno c’è stato e come anzi, il gol del 2-1 lo abbiamo preso per eccesso di partecipazione.”

In seguito il tecnico è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi abbiamo perso Pedro e Zaccagni e sono dovuti uscire i giocatori che oggi stavano facendo meglio. Poi ci abbiamo messo del nostro perché ci sarebbe da discutere sul secondo gol, un eccesso di generosità. In quella situazione non andava di certo fatto, poi la traversa alla fine… un mezzo rigore per un fallo di mano in cui l’arbitro ha deciso di non andare a rivedere. Già in partenza avevamo qualche assenza ma la squadra ha dimostrato di essere in partita. Bisogna essere più cattivi nel modo di pensare. Nel primo tempo abbiamo avuto 5/6 ripartenze in superiorità numerica e lì si doveva far male.

Ci manca la lucidità in certi momenti della partita in maniera impressionante. Vediamo come uscirne. Zaccagni ha avuto un indurimento muscolare al polpaccio dovuto a un colpo. Pedro lo stesso al polpaccio però è stato un dolore progressivo e si spera che sia sintomo di qualcosa di non grave. Sono entrati due giocatori per caratteristiche di accelerazione che potevano metterli in difficoltà però non ci siamo riusciti. Calendario? Appena esce quello del girone di ritorno con anticipi e posticipi vedremo. Per ora non ho un’idea. Sta diventando completamente un altro lavoro. Questa partita l’abbiamo preparata con filmati e video. Così è tutto un altro lavoro. L’impegno europeo infrasettimanale qualcosa ti toglie. Poi con gli infortunati, squalificati… il post Europa è difficile per tutti. Pausa natalizia? Servirà a poco perché l’Assocalciatori ha fatto la lotta non contro questo calendario ma per avere sette giorni liberi durante la sosta di Natale”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: