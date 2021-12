Europa League, l’avversario della Lazio ai Play-Off sarà il Porto | FOTO

Si sono svolti oggi i sorteggi di Europa League per quanto riguarda l’accesso agli ottavi. Alle seconde classificate nei girone sarebbe capitata una delle squadre arrivate terze nel girone di Champions League. Una nuova forma di tabellone che ha reso ancora più agguerriti i gironi, considerando anche il turno in meno in caso di primo posto. Tuttavia alla Lazio non è riuscita l’impresa di portare a casa i tre punti contro il Galatasaray e dunque di arrivare prima in classifica. Lo 0-0 ha condannato i biancocelesti al turno in più a febbraio. Il sorteggio ha decretato che la Lazio se la vedrà con il Porto. Andata in trasferta il 17 febbraio 2022, ritorno allo Stadio Olimpico di Roma una settimana dopo, il 24 febbraio.

