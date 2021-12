Genoa, Caicedo in partenza: Inter e Fiorentina alla finestra

L’avventura al Genoa dell’ex Lazio Felipe Caicedo sembra essere già giunta a termine. Un’esperienza sicuramente influenzata dai diversi infortuni con cui ha avuto a che fare e che non gli hanno fatto giocare più di 5 partite, in cui ha segnato un gol contro il Torino. Complice anche lo stipendio alto percepito, la dirigenza del Genoa, secondo quanto riportato da il Secolo XIX, starebbe pensando di venderlo già a Gennaio. All’attaccante ecuadoriano starebbero pensando Inter e Fiorentina, che proprio come in passato rimangono alla finestra.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: