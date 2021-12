Leggo | Caos biancoazzurro. Rimontata dal Sassuolo, la Lazio va in confusione

L’ennesima notte da incubo per la Lazio, che perde per 2-1 contro il Sassuolo dopo essere andata in vantaggio con Zaccagni. Nella ripresa la squadra si è sciolta come neve al sole e ha subito la rimonta con i gol di Berardi e Raspadori. La difesa arriva a quota 32 reti incassate, solo la Samp ha fatto peggio. Lazio brutta e si potrebbe dire anche sfortunata visto il palo di Basic, ma Sarri non è perfettamente d’accordo: “La sfortuna a volte ce la cerchiamo perché abbiamo preso il gol del 2-1 con il nostro difensore centrale in area avversaria, lo svolgimento della gara ci ha messo in difficoltà, poi abbiamo perso due giocatori in quel momento fondamentali come Pedro e Zaccagni. Il risultato è giusto. In fase offensiva potevamo fare meglio nelle ripartenze perché abbiamo avuto la possibilità di fare male, ma ci è mancata qualità nell’ultimo passaggio.” Lo riporta Leggo.

