La Lazio affronterà il Porto di Sérgio Conceição nei play off di Europa League. Giuseppe Pancaro, l’ex difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, per dire la sua opinione riguardo il doppio confronto del 17 e 24 Febbraio. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Porto è una squadra che, soprattutto in Europa, si esprime sempre ad alti livelli. È una formazione abituata a disputare competizioni simili, dunque per la Lazio quello di oggi non è stato un sorteggio semplice.

Dell’ultimo precedente in Portogallo in cui ero in campo ricordo un ambiente molto caldo con loro che ci aggredirono fin da subito. Avevano un’intensità di gioco molto alta e noi andammo in difficoltà.

Il Porto ha un dna consolidato negli anni ed in campo mette in mostra le caratteristiche di una compagine molto aggressiva che cerca di arrivare avanti nel più breve tempo possibile anche tramite un pressing molto alto. Ti costringe a mantenere un’intensità elevata, la Lazio potrà fare la differenza con il palleggio, provando a far correre i portoghesi a vuoto.

Al momento i biancocelesti non riescono a trovare continuità di rendimento e di risultati. Credo che stiano ancora cercando un’identità che al momento è l’obiettivo primario da raggiungere.

La Lazio nelle precedenti stagioni seguiva dei principi di gioco completamente opposti rispetto a quelli richiesti da Sarri. Le difficoltà, dunque, erano preventivabili anche considerando che oggi, a differenza del periodo in cui giocavo io, i vari allenatori hanno spesso idee molto divergenti.

Sarri oggi chiede alla retroguardia di giocare seguendo la palla, è un qualcosa di molto diverso rispetto agli scorsi anni. Nel passato nel non possesso c’erano dei momenti di pausa, ora invece alla squadra viene richiesto di essere sempre molto attiva. Sotto questo aspetto, probabilmente, in mediana la Lazio sta faticando”. Lo riporta sslazio.it.

