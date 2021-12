CdS | Lazio, inspiegabili i crolli post Europa

La Lazio fatica in campionato dopo gli impegni in Europa, ormai questa sembra essere una costante. Come infatti sottolinea il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno collezionato quattro sconfitte, un pareggio e solo una vittoria dopo il giovedì: non era mai accaduto in passato. Mister Sarri sta effettuando meno turnover rispetto a Simone Inzaghi: Radu ed Escalante mai impiegati.

