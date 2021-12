CdS | Porto-Lazio nel destino di Conceiçao

Nel pomeriggio di ieri a Nyon sono andati in scena i sorteggi dei sedicesimi di Europa League: la Lazio incontrerà il Porto dell’ex biancoceleste Sergio Conceiçao. Come evidenzia il Corriere dello Sport, i biancoclesti hanno pescato uno dei campioni d’Italia che vinse tutto con mister Eriksson, sotto la gestione del presidente Cragnotti. L’ex giocatore e attuale tecnico non ha mai dimenticato l’ambiente laziale e nella Capitale ha mantenuto numerosi contatti; tra coloro che lo stimano c’è anche il da Tare, che lo seguiva ai tempi in cui stava cominciando con lo Standard Liegi e in passato lo ha valutato per i ricorrenti e interminabili casting legati alla panchina della Lazio. Un sorteggio non fortunatissimo, ma all’insegna di un legame con uno dei campioni che ha vestito la maglia laziale. Il match di andata all’Estadio do Dragao si giocherà giovedì 17 febbraio e il ritorno all’Olimpico la settimana successiva, il 24.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: