Sarri processa la Lazio: tutti gli errori rivisti in tv

La Lazio domenica è caduta in casa del Sassuolo: dopo l’iniziale vantaggio dei biancocelesti, i padroni di casa hanno rimontato chiudendo a gara 2-1. Mister Sarri si è preso del tempo per un confronto con la squadra: come riporta il Corriere dello Sport infatti, dopo il ko del Mapei Stadium ieri mattina a Formello si è tenuto un lungo colloquio in cui erano presenti tecnico, staff e giocatori. Il presidente Lotito ha massima fiducia nell’allenatore e non ha preso parte all’incontro, non aveva quindi necessità di aggiungere niente al gruppo rispetto alla sfuriata del mister. La seduta d’allenamento è stata cancellata e la lunga chiacchierata durata un’ora e mezza ha coinvolto tutti nell’analisi video: le accuse principali riguardano i calciatori fuori posizione. Oggi la squadra si ritroverà regolarmente in campo ed in serata ci sarà la cena di Natale.

