Cena di Natale 2021: tutto pronto al St. Regis – FOTO

Tutto pronto al The St. Regis Grand Hotel Rome per la cena di Natale della Lazio, a due passi da piazza della Repubblica. Evento che torna dopo l’anno di stop causato dalla pandemia, ma location diversa rispetto a due anni fa: la cena infatti andò in scena presso Spazio Novecento. Rispetto agli anni passati, quando a partecipare erano circa 400 persone, questa sera ce ne saranno circa 180. Saranno ovviamente presenti i giocatori biancocelesti, accompagnati da mogli e fidanzate; Sarri e il suo staff e il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un’occasione non solo per brindare alle festività, ma anche per compattarsi e fare gruppo in questo periodo calcisticamente delicato per i biancocelesti.

Le immagini, scattate dai nostri inviati Matteo Columbro e Debora D’Angelo:

