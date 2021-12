Cena di Natale, Immobile: “Contento del discorso del presidente. Non facciamo drammi, ma serve fare meglio”

Al termine della cena di Natale Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Sono contento del discorso del Presidente perché ha dato fiducia ancor di più al mister (non che ce ne fosse bisogno), sentirlo da lui fa bene. La strigliata del Presidente ci sta, è la prima volta che mi capita davanti a tutti. Un padre ogni tanto deve alzare la voce e usare il bastone, la carota non si può usare sempre. Non facciamo drammi, ma dobbiamo fare di più. Non siamo contenti di ciò che stiamo facendo, serve continuità e far divertire la gente. Ben venga la strigliata del Presidente così come un padre che rimprovera i figli, non lo fa con cattiveria ma per spronarci. Dai tifosi ci aspettiamo sempre sostengo, noi dobbiamo dare qualcosa in cambio e dobbiamo farli divertire. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene, ma è arrivato il momento di dimostrarlo. Dobbiamo tornare sulla stessa barca, tutti insieme da noi, i tifosi, il mister e la società. Auguro a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo”.

