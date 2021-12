FORMELLO | Dopo la sconfitta contro il Sassuolo ora testa al Genoa: assente Pedro

Dopo l’annullamento dell’allenamento di ieri, la Lazio è tornata in campo nel consueto Centro Sportivo di Formello. In seguito alla sconfitta rimediata al Mapei Stadium contro il Sassuolo, i biancocelesti si preparano così ad affrontare il Genoa di Shevchenko e dell’ex Caicedo. In vista dell’appuntamento dell’Olimpico di venerdì, sotto gli ordini di Mister Sarri, la squadra è stata divisa in due gruppi, con i titolari della sfida di Reggio Emilia a parte (compreso Luis Alberto che ha lavorato con gli scarpini). Assente invece Pedro, alle prese con l’infortunio. La seduta ha previsto attivazione atletica, seguita dalla partitella con le porticine, a cui hanno preso parte anche lo spagnolo numero 10 e Mattia Zaccagni. Per gli altri mobilità articolare e rapidità; circuiti atletici con scarico della palla; possesso palla e infine partitella a campo ridotto.

