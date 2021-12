Genoa-Salernitana, esce per infortunio Cambiaso: da valutare in vista della Lazio

Nel corso di Genoa-Salernitana, match valido per la Coppa Italia, abbandona anzitempo il campo Andrea Cambiaso. Il giocatore genoano nella prima frazione di gioco riceve un colpo alla gamba e rimane dolorante. All’intervallo il tecnico Shevchenko decide di sostituirlo. Non sembrerebbe un infortunio grave, ma le condizioni del calciatore verranno valutate in vista della sfida di campionato di venerdì in programma alle 18.30 all’Olimpico contro la Lazio.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: