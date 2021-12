TMW | Monopoli, il nuovo attaccante arriva dalla Lazio: accordo con Alessandro Rossi

Nuova avventura in prestito per Alessandro Rossi, attaccante classe ’97 legato alla Lazio da un contratto valido fino a giugno 2024. Lo scorso anno in prestito alla Viterbese, Rossi da domani inizierà ad allenarsi col Monopoli per poi essere tesserato il 3 gennaio, con l’apertura della finestra invernale di calciomercato. Accordo raggiunto tra Lazio e Monopoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

