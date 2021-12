Barcellona, Aguero si ritira dal calcio giocato: l’annuncio in conferenza stampa – VIDEO

I problemi cardiaci accusati negli ultimi mesi, costringo Sergio Aguero ad abbandonare il calcio giocato. L’annuncio è avvenuto quest’oggi durante una conferenza stampa organizzata dal Barcellona, squadra in cui l’argentino si è trasferito quest’estate, in cui ha comunicato la propria decisione. L’attaccante ex bandiera del Manchester City, è parso visibilmente affranto nel dare la notizia, come si può stare dal video della conferenza tenutasi al Camp Nou condiviso dalla Società Blaugrana.

Queste le sue parole:

“Questa conferenza è per informarvi che ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico. È un momento molto difficile ma sono comunque molto felice per la decisione che ho preso. Prima di tutto si tratta della mia salute, il motivo per cui ho preso questa decisione è il problema che ho avuto circa un mese fa. Con i medici abbiamo preso la migliore decisione, quella di smettere di giocare. Ho preso la decisione 10 giorni fa. Ho fatto di tutto per avere qualche speranza, ma non ce n’erano molte”. Di seguito il video postato sui canali ufficiali del club catalano.”

Di seguito il video della conferenza:

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: