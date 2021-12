Cagliari-Cittadella, ecco la prima donna che dirigerà una squadra di Serie A maschile: l’omaggio della Figc – FOTO

Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna a dirigere una squadra di Serie A maschile. Il tutto avverrà in occasione di Cagliari-Cittadella, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Un imbocca al lupo è arrivato direttamente dai profili social della Figc femminile, che ha voluto omaggiare l’arbitro per questo importante traguardo.

Di seguito il post della Figc femminile:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FIGC Calcio Femminile (@figcfemminile)

