CdS | Lazio, dietro Botheim c’è Lasagna. E un terzino dalla Bundes

Mister Sarri chiede rinforzi, lo aveva già detto nelle conferenze passate e lo ha ribadito ieri nel corso della cena di Natale. Il presidente dà piena fiducia al tecnico, lo ha ripetuto a gran voce anche durante la serata e ora si studiano le mosse per migliorare la rosa. Come riporta il Corriere dello Sport, è caccia aperta per il vice-Immobile: il mister chiede un giocatore duttile e, oltre a Botheim, è stato proposto Lasagna, in uscita dal Verona. L’altra pista porta ad un terzino sinistro e Tare starebbe seguendo Jetro Willems in Bundesliga: 27enne ex nazionale. In primis comunque sarà necessario pensare al mercato in uscita.

