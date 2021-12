FIFA, commissioni per gli agenti: dall’estate del 2022 una nuova regola

Come riportato da Madrid Zone, ci sarebbero novità riguardo alla situazione legata ad agenti e alle commissioni percepite da quest’ultimi. La FIFA starebbe redigendo una nuova regola secondo cui gli agenti di un giocatore non potranno riscuotere commissioni superiori al 6% delle spese di trasferimento: la regola entrerebbe in vigore dal 1 luglio 2022. La conseguenza consisterebbe nel far sì che i club paghino le commissioni alla Fifa, con quest’ultima che destinerebbe poi le commissioni agli agenti.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: