Serie A, svolta assoluta tra AIA e Lega, in Verona-Empoli test per ascolto live tra arbitro e far

Svolta assoluta nel mondo del calcio, più precisamente in serie A. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in occasione della partita di Coppa Italia in programma quest’oggi, si potrà ascoltare in live il dialogo tra l’arbitro e la sala Var.

La possibilità sarà riservata ad un gruppo di giornalisti al Broadcasting Center di Lissone, la casa del Var, con la possibilità di ascolto in diretta quindi dei dialoghi tra l’arbitro Dionisi e la sala-Var in cui ci saranno Irrati e Ranghetti.

Un primo passo dunque importante, per comprendere sempre di più i dialoghi e le decisioni prese tra i vari ufficiali di gara, un passo sopratutto per avere la chiarezza, di cui tutti abbiamo bisogno.

