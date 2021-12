SOCIAL | Stefano Fiore ricorda la doppietta alla Juve di 19 anni fa – FOTO

Il 15 dicembre 2002 andava in scena Juventus-Lazio, partita vinta 1-2 grazie alla doppietta di Stefano Fiore. Lo stesso Fiore, su Instagram, ricorda quella vittoria pubblicando una foto della sua esultanza col Cholo Simeone: “19 anni fa doppietta alla juve nella nebbia di Torino per una vittoria splendida, come quella Lazio…. Quella sera come si vede nella foto, nemmeno il “cholo” riuscì a prendermi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Fiore (@stefanofiore75)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: