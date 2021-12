Calciomercato, dalla Turchia sicuri: il Galatasaray ha offerto Van Aanholt per Muriqi

Indiscrezione dalla Turchia. Secondo un portale calcistico turco, il Galatasaray avrebbe offerto il terzino sinistro Van Aanholt in cambio di Vedat Muriqi. Ricordiamo come sia proprio tra le richieste del tecnico biancoceleste un terzino sinistro e come l’attaccante kosovaro non rientri nei piani di Sarri.

Il trasferimento potrebbe avvenire solo in caso di passaggio, a Gennaio in prestino e non a titolo definitivo, questo perchè la Lazio non vuole perdere il bonus del decreto crescita.

Nelle prossime ore usciranno sicuramente nuove notizie, staremo a vedere, l’indiscrezione al momento è stata lanciata…

Galatasaray sol bek arayan Lazio’ya van Aanholt’u önerdi. Karşılığında takas olarak Vedat Muriqi’yi istedi. (Fotomaç) pic.twitter.com/l73jJJgimr — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) December 16, 2021

