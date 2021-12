CONFERENZA SHEVCHENKO – “La Lazio ha più giorni di risposo rispetto a noi, all’Olimpico per strappare qualche punto”

Alla vigilia della sfida di campionato tra Lazio e Genoa, in programma alle ore 18:30 presso lo Stadio Olimpico, il tecnico rossoblu Andriy Shevchenko ha presentato così la gara in conferenza stampa:

La vittoria in Coppa Italia può aiutare in vista della gara con la Lazio?

“Tornare a vincere fa tanto piacere. E’ un sollievo per noi. La squadra non ha subito gol, abbiamo vinto e adesso ci aspettano due partite difficile. Speriamo si alzi il nostro morale”.

Quanto sarà importante la compattezza?

“Noi dobbiamo fare la nostra partita compatta e aggressiva. Dobbiamo cercare di strappare qualche punto però sarà decisivo il gioco di squadra. Sicuramente dobbiamo riuscire a sfruttare al massimo le occasioni che ci saranno”.

Destro imprescindibile?

“Sette gol in campionato, è il giocatore che ha segnato di più. E’ bello che lui, quando è tornato dall’infortunio, abbia ritrovato il gol. E’ un ragazzo che ha tanto entusiasmo”.

In formazione ci sarà spazio per chi si è messo in luce in Coppa Italia? Lazio con più giorni di riposo.

“In Coppa Italia abbiamo cercato di bilanciare la squadra pensando alla gara contro la Lazio. Abbiamo lasciato qualche giocatore a riposo però la Lazio ha un po’ di giorni di vantaggio davanti a noi. Però noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita”.

Che Genoa vuole vedere domani?

“Un Genoa generoso, determinato. Un Genoa che sarà una squadra unita”.

