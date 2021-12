ESCLUSIVA | Lazio-Genoa, l’ex rossoblu Onofri: “Partita del riscatto per entrambe, Sarri riuscirà a dare la sua impronta”. E su Acerbi…

Domani andrà in scena l’incontro di Serie A tra Lazio e Genoa, in programma alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti tenteranno di riscattarsi dopo la brutta sconfitta subito in rimonta con il Sassuolo, andando alla ricerca di tre punti importanti per la classifica. Non sono da meno i rossoblu, che come dichiarato dl tecnico Shevshencko in conferenza stampa, verranno a Roma per strappare qualche punto che sarebbe fondamentale in ottica salvezza. In occasione di questa sfida, la redazione di LazioPress.it ha contattato in via del tutto esclusiva l’ex giocatore del Genoa Claudio Onofri.

Che partita si aspetta da quella di domani tra Lazio e Genoa?

“Domani mi aspetto la ricerca di riscatto da parte di entrambe le squadra. la vittoria in copa Italia del genoa con la salernitana non ha cambiato quasi per niente le cose, se nn uno stato d’animo leggermente più sereno. Dall’altrolato non mi aspettavo un ritardo del genere nel lavoro di Sarri alla Lazio. Lo apprezzo molto come allenatore, sono convinto che alla lunga ritornerà a mettere in campo quelle che sono le sue idee e il suo modo di intendere il calcio. Obbittivamente pero anche nell’ultima partita con il Sassuolo si sono viste delle distanze tra reparti, interventi in fase difensiva non opportuni riguardo le iniziative di Berardi. È una squadra che galleggia tra un qualcosa di ottima ed intervalli negativi che poi si pagano a caro prezzo a livello di risultati.”

A suo avviso, cosa c’è che non va in questa Lazio?

“Non c’è coesione in diversi momenti della partita tra un reparto e l’altro nelle distanze da tenere, e questo significa poca continuità. la fase difensiva in un gioco come quello di Sarri essenziale, perche attaccando con tanti effettivi bisogna avere determinati meccanismi durante in fase di non possesso che al momento non ci sono. E questo era un pò il marchio di fabbrica del Napoli ai tempi, che era bello da vedere da spettatore sterno.”

Come giudica l’andamento stagionale di Francesco Acerbi?

“È difficile spiegare e capire certe cose. Una delle situazioni può essere che il giocatore non stia rendendo al meglio per diversi motivi, ho notato un calo, ma non dipende dal nuovo assetto tattico di Sarri. È deludente vedere un giocatore del genere con un carattere fantastico ed un passato come il suo, dopo essersi rialzato da tutte le difficoltà, stia attraversando un momento del genere. Anche con il Sassuolo lui è stato protagonista negativo della partita dal punto di vista difensivo.”

Che ricordi ha del suo passato al Genoa?

“La mia carriera si svolta quasi tutta a Genoa praticamente. Ho fatto un po di tutto, l’allenatore, l’allenatore infeconda, responsabile del settore giovanile, capo scouting… Per me Genoa è una sorta di seconda vita. Ho deciso dopo i primi due anni in cui avevo fatto molto bene da giocatore, di tornare al Torino per tanti soldi sopo la retrocessione. Mi volevano anche altre squadre di Serie A sia Udinese e Bologna, ma il Genoa mi richiamò per giocare in Serie B ed accettai. Mi ero innamorato già nei primi due anni, per questo il ricordo è di un ambiente più che di una Società. Il calcio qui in città viene vissuto a pieno, si parla ogni minuto del Genoa soprattutto quando le cose vanno male, come se fosse il Real Madrid o il Chelsea.”

L’arrivo si Shevchencko sulla panchina rossoblù può dare nuovi stimoli a questa squadra?

“Shevchenko ha avuto molte difficoltà da affrontare da quando è arrivato: una rosa decimata dagli infortuni, l’attuale che sta giocando non è all’altezza di questa categoria e formata da dei rincalzi.Arrivando in corsa ed avendo fatto prima il selezionatore e non il tecnico ha avuto diverse difficoltà. SI è dovuto adattare ad un modulo perche non ci sono i giocatori adatti per mettere in campo il suo 4-3-3 ce ha avuto successo con l’Ucraina. Con l’avvento della nuova proprietà si spera che si possa intervenire sul mercato importante. Il nuovo gruppo arrivato in Società fa parte di un trend eccezionale, quello della Red Bull che ha in mano diverse sciar mondiali. Come esposizione di programmi ha creato un entusiasmo incredibile el popolo rossoblu, nonostante poi la classifica riporti ad una situazione per nulla idilliaca.”

Dove possono arrivare Genoa e Lazio a fine stagione?

“La posizione finale di Genoa in campionato dipenderà molto dal recupero di moti giocatori e dal mercato di gennaio. La Lazio invece ha qualche difetto anche individuale, però comunque ha giocatori di spessore di cose che nel momento in cui apprenderanno lo spartito dettato dall’allenatore cresceranno ancora molto.”

Lotito è stato abbastanza esplicito durante le cena di Natale, Sarri rinnoverà per altri due anni. E’ d’accordo con questa scelta?

“Dal mio punto di vista ci sono delle differenze con Inzaghi. Sarri non è riuscito a fare lo stesso percorso immediato del tecnico ora all’Inter, che momentaneamente sta facendo benissimo e a mio avviso gioca il miglio calcio in Italia. Ha mantenuto lo stesso trend di Conte, mentre Sarri ha cambiato modulo passando ad una difesa a 4 e ad un modo di stare in campo differente. Diciamo che Inzaghi ha avuto il lavoro facilitato, ma io comunque sono convinto che l’allenatore toscano farà bene. A me piacciono gli allenatori che danno un’impronta alla squadra che sia difensiva o offensiva e Sarri è uno di quelli.”

