FORMELLO – Non spaventa l’assenza di Immobile, ok Pedro e Zaccagni. Solito dubbio in mezzo al campo

Scatta la conta dei presenti nell’allenamento di rifinitura prima del Genoa e all’appello manca Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste non è in campo con i compagni a causa di un probabile problema gastrointestinale, le sue condizioni non preoccupano in vista del match di domani contro i rossoblù. Nell’eventualità in cui dovesse mancare è pronto Felipe Anderson a vestire i panni del falso nueve. Le certezze sono Pedro e Zaccagni sugli esterni, hanno recuperato entrambi dagli acciacchi post Sassuolo e in questo momento sembrano essere imprescindibili per Maurizio Sarri come testimoniato anche in conferenza stampa. Stesso discorso vale anche per Toma Basic il quale però potrebbe andare incontro ad un turno di riposo per rilanciare Luis Alberto. Lo spagnolo si è ripreso dal fastidio muscolare e vuole dimostrare di poter essere indispensabile alla squadra specialmente in una gara dove la sua qualità potrà essere molto utile. Rientra dalla squalifica Milinkovic che insieme a Cataldi completerà il reparto mediano. In difesa invece nessuna sorpresa con la conferma in blocco dei cinque di Reggio Emilia partendo da Strakosha fra i pali. In mezzo alla difesa la coppia Luiz Felipe-Acerbi con Hysaj a destra e Marusic a sinistra.

