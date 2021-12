Papa Francesco riceve la presidenza della Lazio Calcio a 8 – FOTO

Ieri, la presidenza della S.S. Lazio Calcio a 8, sezione ufficiale della Polisportiva S.S. Lazio 1900, è stata ricevuta da Papa Francesco insieme agli atleti della S.S. Lazio Calcio a 8 Over 60, molti dei quali compongono la Nazionale Old Italia. Con loro è nato il progetto “Walking Football” che ha visto la S.S. Lazio C8 Over 60 trionfare nel torneo internazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lazio c8 (@sslazioc8)



Ne parla fiero il Presidente Andrea Maria Liguori: “Questi atleti sono parte integrante della nostra società ed insieme stiamo lavorando a tantissime attività benefiche, così come oggi ci è stato chiesto dal Santo Padre. Ad esempio stiamo mettendo in piedi una raccolta fondi per i bambini cubani, ai quali manderemo dei kit per giocare a calcio, con la collaborazione del capitano dell’Over 60 Andrea Mancinetti. Permettetemi di fare un grandissimo ringraziamento a Marco Puoti, il nostro bomber, che oltre ad avere un grande talento calcistico con il quale delizia il pubblico ad ogni partita, ha anche un grande cuore; è stato lui a rendere possibile questo indimenticabile incontro con il Papa”.

