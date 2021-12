Il Tempo | Iniziativa Curva Nord: raccolta di giocattoli per l’ospedale Bambin Gesù

I tifosi della Curva Nord ancora una volta dalla parte di chi ha bisogno.

Come riportato da Il Tempo, dalle ore 10 alle 20 di oggi, verrà installato un gazebo in Via Cola di Rienzo 81, dove verranno raccolti giocattoli nuovi, da donare in beneficenza al reparto oncologico dell’ospedale Bambin Gesù. «Quando c’è bisogno di aiutare gli altri e di dare solidarietà, soprattutto nel periodo del Santo Natale, gli Ultras Lazio rispondono presente! Invitiamo tutti i laziali a contribuire in massa a questa iniziativa per star vicini a chi è in difficoltà e per regalare un piccolo sorriso ai bambini per le feste natalizie», firmato Ultras Lazio.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: