Immobile fermato dalla gastroenterite, a rischio per il Genoa

La Lazio non sta attraversando il suo momento migliore, i risultati sono altalenanti e il gioco espresso dalla squadra di Sarri non è ancora dei migliori.

L’uomo che non delude pero è Ciro Immobile, goleador della squadra e capitano inamovibile. Rischia però di rimanere a casa per la partita di domani contro il Genoa. L’attaccante ha accusato un problema gastrointestinale.

Sarri in conferenza non ha parlato di questo, ma qualora Immobile non riuscisse ad essere del match pronto il tridente leggero con Pedro falso nueve

