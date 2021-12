Premier League, altri quattro match sospesi a causa del Covid

In Inghilterra la situazione legata al covid è decisamente peggiorata nelle ultime ore. Dopo l’annuncio del rinvio della partita del Totthenam, la federazione ha deciso di stoppare altre quattro gare.

Le gare stoppate e rinviata a data da destinarsi sono: Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham United vs Norwich City e Everton vs Leicester

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: