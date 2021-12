Serie A, Dal Pino: “Esclusione Salernitana? I club hanno chiesto la proroga fino a fine campionato”

Quest’oggi tutti i club di Serie A si sono riuniti a Milano per partecipare all’Assemblea di Lega. tra gli argomenti trattati, la questione diritti televisivi, l’elezione del membro indipendente del Consiglio di Lega, e il tema esclusione dal campionato della Salernitana. La squadra campana, promossa nel massimo campionato in questa stagione, rischia infatti l’esclusione dalla Serie A per via della mancata acquisizione della Società. La Lega Serie A, chiede che il trust della Salernitana si occupi della gestione del club fino a fine stagione con proroga. Il Presidente della Lazio Claudio Lotito, si è astenuto dalla votazione, mentre gli altri 18 club hanno dato l’ok all’unanimità. Tale proposta verrà discussa al Consiglio Federale del 21 dicembre. Il Presidente di Lega Paolo Dal Pino, si è cos espresso in merito:

“I club hanno espresso una richiesta di proroga fino a fine campionato: andranno stabilite e definite le condizioni sin da ora. Le società amano lo sport”.

