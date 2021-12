SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Genoa

Archiviata la cena di natale, la Lazio prepara l’anticipo del Venerdì contro il Genoa di Sheva. Dopo la bella vittoria contro la Sampdoria, è arrivato il passo falso di Domenica contro il Sassuolo. Ecco dunque dopo due trasferte la Lazio si prepara a giocare l’ultima gara del 2021 in casa. Spera di chiudere davanti ai propri tifosi con una vittoria, bella e convincente.

L’AVVERSARIO

Il Genoa da quando l’ex stella del Milan è approdato in Liguria non ha mai vinto, e nell’ultimo match di campionato ha perso il derby per 3-1. Viene però dalla vittoria in coppa Italia contro la Salernitana che ha dato fiducia alla squadra ligure. La squadra poi ha recuperato alcuni elementi chiave, come ad esempio Caicedo e Fares, entrambi ex Lazio. L’allenatore ha parlato della gara come una sfida proibitiva, ma la squadra proverà a far di tutto per tornare alla vittoria anche in campionato.

LA STELLA

Sicuramente tra i giocatori chiave della squadra c’è il capitano, Mimmo Criscito, rientrato al grifone dopo la lunga esperienza allo Zenit. Inutile dire come il capitano sia il giocatore chiave della squadra, rigorista e l’unico con tanta esperienza sulle spalle. Sheva e la squadra si appoggiano sicuramente su di lui. Sicuramente anche Sirigu in porta e Pandev in attacco sono gli uomini migliori del grifone.

LA FORMAZIONE

(3-5-2) Sirigu, Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabaelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Destro, Pandev.



ULTIMI INCONTRI

Nell’ultimo campionato il bilancio è una vittoria per la Lazio in casa, per 4-3 grazie ai gol di Correa Immobile Luis Alberto e ancora Correa. Mentre nella gara di andata il risultato al Ferraris fu di 1-1 con le reti di Destro e Immobile.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: