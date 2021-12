Serie A, tutto pronto per l’Assemblea di Lega: Lotito arrivato a Milano

La nuova Assemblea di Lega Serie A sta per prendere inizio. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, ci sono i diritti audiovisivi per il Medio Oriente e Nord Africa per il triennio 2021-2024: mercato fondamentale all’estero per la Serie A. L’obiettivo è recuperare una parte delle risorse, che in precedenza erano assicurate tramite accordo con BeIN Sports. Sull’agenda anche l’elezione del membro indipendente del Consiglio di Lega e l’adeguamento dello Statuto di Lega ai Principi Informatori per gli Statuti delle Leghe. La sede è quella del The Westin Palace Milan, in Piazza della Repubblica a Milano. Pochi minuti fa l’arrivo del Presidente della Lazio, Claudio Lotito, a cui si è aggiunto quello del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e dell’Amministratore Delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene.

