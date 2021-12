CONFERENZA Sarri: “Con questo campo serve un tocco in più. Luis Alberto si sta abituando ai movimenti. Immobile? Valuteremo”

La Lazio batte 3-1 il Genoa nel match delle 18,30. Queste le parole del tecnico laziale Maurizio Sarri in conferenza, a margine della sfida dell’Olimpico: “Gli attaccanti hanno fatto una buona partita, con Felipe in crescita. Hanno tagliato bene, della prestazione di Anderson sono contenta. Abbiamo fatto una buona partita, l’abbiamo resa facile noi, non concedendo ripartenze. Non è semplice su questo terreno, hai sempre bisogno di un tocco in più però ci dobbiamo abituare a palleggiare anche qui. Luis Alberto? A lui non manca niente, gli ho chiesto movimenti diversi e si sta abituando a farli; oggi veniva da un infortunio, era la soluzione ideale: è migliorato tanto nella fase difensiva, è uno dei migliori. E’ chiaro che il tocco del terzo gol è un tocco da giocatore da caratteristiche importanti. immobile? Non so se l’anno per lui è finito, domani mi confronterò e vedrò quante possibilità ci sono di riaverlo. Nelle gare post Europa League abbiamo manifestato difficoltà: sia nel fatto che non si possa giocare di lunedì, che nel ricaricarci mentalmente. Avremmo avuto quegli 8 punti in più che determinano la differenza tra una grande squadra e una normale“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: