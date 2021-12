Lazio-Genoa, Acerbi: “Il gesto dopo il gol? Non me ne frega niente, la gente non sa cosa accade nello spogliatoio”

Al termine della sfida tra Lazio e Genoa, vinta dai biancocelesti per 3-1, l’autore della seconda rete Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo odierno.

Queste le sue parole:

“Il gesto dopo il gol? Non me ne frega niente, menomale che la gente non sa cosa accade nello spogliatoio. Ci sono delle difficoltà e ne siamo consapevoli, siamo al decimo posto. Stiamo reagendo bene o quasi e bisogna continuare così. Il percorso è altalenante, l’importante è vincere che fa sempre bene anche nella vita, speriamo di continuare a far bene sia in campionato che in Europa. L’impegno c’è sempre, è una questione di distanze e di testa, in questo senso facciamo un pò di difficoltà. Ora cerchiamo di vincere a Venezia per poi riposare e tornare più freschi. Quando vinciamo siamo convincenti, era importante trovare la vittoria oggi. Avremmo voluto la porta inviolata, tutti laboriamo sempre per questo ma non ci siamo riusciti, ci manca questo passaggio. I tifosi ci mancano allo stadio, soprattutto dopo due anni di assenza causa covid ora ce ne sono ancora meno, ma noi andiamo avanti e cerchiamo di vincere.”

