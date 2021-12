Lazio-Genoa, le probabili formazioni

Dopo il passo falso in Europa League contro il Galatasaray, e la sconfitta in trasferta contro il Sassuolo, la Lazio è costretta a rialzarsi: all’Olimpico, nel match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A, arriva il Genoa di Shevchenko. Calcio d’inizio fissato alle 18:30. Queste le probabili scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, F. Anderson, Zaccagni.

All. Maurizio Sarri

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Destro, Pandev.

All. Andrij Shevchenko

