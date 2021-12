Lazio-Genoa, l’ex rossoblù Eranio: “Si affrontano due squadre che vivono un momento particolare, partita difficile per entrambe”

E’ il giorno di Lazio-Genoa, una gara importante per entrambe le squadre, alla ricerca di centrare i propri obiettivi. Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, per parlare del match in programma alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma, è intervenuto Stefano Eranio, ex centrocampista rossoblù. Queste le sue dichiarazioni, riportate nel match program pubblicato dalla Lazio, sulla sfida di quest’oggi, ma anche sul Genoa attuale:

Lazio-Genoa ci siamo: che partita sarà?

“Si affrontano due squadre che vivono un momento particolare, sarà una gara difficile per entrambe. Servirà coraggio per vincere perché perdere o pareggiare cambierebbe poco, viste le attuali classifiche. I biancocelesti hanno grandi qualità, però stanno attraversando un cambiamento importante. Forse l’ideale sarebbe stato far digerire con più calma le nuove idee tattiche. Sarri farà bene se verrà accontentato sotto ogni aspetto, gli servirà comunque tempo. Qualche calciatore forse poi ha perso certezza ed autostima con il nuovo modulo, ma in Serie A devi saperti adattare ad ogni situazione. In questo momento la Lazio sembra più vulnerabile, ha perso qualche equilibrio”.

Il Genoa invece?

“Anche i rossoblù hanno perso certezze, mandando via calciatori che lo scorso anno hanno fatto bene e che anche ora avrebbero potuto fare comodo. Il problema non è l’allenatore ovviamente, Ballardini è preparato quanto Shevchenko, bisogna rinforzare la squadra, altrimenti diventa difficile fare meglio con lo stesso materiale a disposizione. Anche i tanti infortuni non hanno aiutato, facendo perdere riferimenti ai calciatori. Sicuramente il Genoa sta vivendo una situazione molto pericolosa”.

18 partite contro la Lazio, la seconda squadra più affrontata in carriera: c’è un aneddoto in particolare che ti è rimasto impresso?

“Ho disputato tanti match contro i biancocelesti, a volte vincendo ed a volte perdendo. Ho sempre dato il massimo, non a caso la Lazio di Zoff cercò anche di acquistarmi (ride, ndr)”.

