Lazio-Genoa, Marusic: “Partita molto difficile, dobbiamo mettere in difficoltà gli avversari dal primo minuto”

Ad aprire la 18° giornata di Serie A sarà proprio la Lazio che, allo Stadio Olimpico di Roma, quest’oggi alle ore 18:30, ospiterà il Genoa. I biancocelesti vogliono tornare a fare punti in campionato, non solo dopo la sconfitta in casa del Sassuolo, ma anche tra le mura amiche, visto che nelle ultime tre gare in casa, la squadra di Sarri ha raccolto una sconfitta, 0-2 contro la Juventus, e due pareggi, il 4-4 con l’Udinese e lo 0-0 in Europa League contro il Galatasaray. In vista del match contro i rossoblù, Adam Marusic, terzino biancoceleste, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio. Queste le sue parole riportate dal match program pubblicato dal club biancoceleste:

Arriva il Genoa, che partita ti aspetti?

“Contro il Genoa sarà una partita molto difficile: prima di tutto, dovremo preparare bene la gara per mettere in difficoltà gli avversari già dal primo minuto del match”.

Come si esce da un momento difficile come questo?

“La strada è solo quella del duro lavoro, dobbiamo stare concentrati al massimo ed avere sempre tanta voglia di vincere per ripartire e rialzarci dopo gli ultimi risultati negativi”.

Contro il Genoa segnasti un gol bellissimo nel 2020, ricordi ancora quel momento?

“Impossibile dimenticarlo perché fu uno dei miei gol più belli segnati con la maglia biancoceleste. Ricordo anche una prova importante da parte di tutta la squadra, che ci permise di conquistare una vittoria fondamentale su un campo complicato”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: