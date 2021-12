Lazio-Genoa, Sarri: “Abbiamo comandato la partita, anche senza Immobile. Nervosismo nello spogliatoio? Io non lo vedo anzi, c’è pure troppa calma”

Al termine della gara tra Lazio e Genoa, vinta dai biancocelesti per 3-1, il tecnico Maurizio Sarri ha commentato il successo odierno ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto una buona partita, comandandola dall’inizio alla fine. Dispiace aver subito il gol alla fine perché non ci stava. Penso sia la prima volta che la Lazio vinca senza Immobile, in attacco abbiamo fatto molto bene oggi. Nervosismo nello spogliatoio? Non lo vedo, anzi i ragazzi mi sembrano pure troppo calmi. Abbiamo degli alti e bassi, anche dovuti al calendario dell’Europa League che è penalizzante, giocando il giovedì sera. La media punti dopo queste sfide europee lo dimostra. Tuttavia, una squadra dopo queste gare può arrivare la domenica scarica fisicamente ma non mentalmente. Oggi i centrocampisti hanno letto bene la partita, svolgendo un buon lavoro. Quando siamo attivati come oggi questi movimenti ci vengono, quando siamo disattivati come dopo le partite di Europa League facciamo fatica nelle distanze in campo. Pedro? Per il curriculum che ha non deve dimostrare più nulla, si vede che si diverte quando sta in campo. La crescita di Zaccagni è molto incoraggiante. Felipe Anderson invece è un giocatore con il tasto on e off. Quando è su on puo giocare in qualsiasi ruolo e squadra. Oggi ha dato segnali importanti, e il ruolo di stasera lo puo ricoprire benissimo per qualità fisiche e tecniche. Dobbiamo cercare di limitare i suoi momenti di blackout, è molto sensibile e a volte ho anche paura di intervenire perché temo di demoralizzarlo. E’ un giocatore fortissimo ma allo stesso tempo delicato.”

In seguito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sono soddisfatto, la partita l’abbiamo resa semplice noi: condotta bene con attenzione e umiltà, con momenti di alto palleggio, anche se con le condizioni di questo terreno è un rischio perché il pallone non arriva mai pulito e rischi il pressing degli avversari. Zaccagni ha fatto bene, è in crescita ormai da 4 o 5 partite, le fa tutte una meglio dell’altra. Ha anche qualità difensive, ci dà equilibrio: è un giocatore importante. Luis Alberto è un giocatore di qualità, veniva da 10 giorni tormentati dall’infortunio, era meglio utilizzarlo nei minuti finali. Immobile? Abbiamo vinto senza di lui dopo tanto tempo. Ci dispiace che sia fermo, per noi è fondamentale, ma c’è anche la soddisfazione di essere riusciti ad ovviare a un’assenza.”

