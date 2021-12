Lazio-Genoa, Shevchenko: “Gol subiti da nostre disattenzioni, avremmo dovuto reagire diversamente”

Al termine dell’incontro tra Lazio e Genoa, vinto dai biancocelesti per 3-1, ha analizzato a sconfitta odierna subita all’olimpico ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“L’unica cosa positiva è che abbiamo segnato. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, ma abbiamo subito dei gol su delle nostre disattenzioni. Il secondo tempo avremmo potuto giocarlo in maniera diversa, in quanto non abbiamo sfruttato alcune occasioni che abbiamo avuto. Dopo la rete subita non abbiamo regimato ma siamo andati giù e questo mi ha fatto arrabbiare. Avremmo potuto fare meglio, ma la squadra ha tentato di giocare trovando qualche spazio, ho visto qualcosa di positivo sopratutto nelle uscite difensive. Il piano dl giusto è stato costruito molto bene, ma manca un pò di fiducia che dobbiamo assolutamente trovare per fare risultati. Abbiamo dato possibilità a Portanova di giocare in Coppa Italia e ha fatto bene, oggi ho voluto riproporlo e ha giocato come gli abbiamo chiesto dando concretezza.”

