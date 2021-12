Lazio Women, Adriana Martìn rescinde: tornerà in Spagna

L’attaccante della Lazio Women Adriana Martin avrebbe rescisso il suo contratto con i biancocelesti nelle ultime ore. Avrebbe inoltre già salutato tutta la squadra e fatto le valige per la Spagna.

L’attaccante di origine spagnola è arrivata alla Lazio l’estate del 2020 dopo 3 anni al Malaga. Il suo acquisto venne accolto benissimo dati i suoi numeri imponenti e il suo passato in Spagna, dove ha vestito anche la maglia di Atletico Madrid e Barcellona, non considerando anche una piccola parentesi in Inghilterra tra le fila del Chelsea.

