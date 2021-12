PAGELLE – Pedro e Zaccagni trascinano, Luis Alberto accende la luce. Gol e polemica per Acerbi

Strakosha 6 – Serata inoperosa per il portiere biancoceleste rovinata dalla rete di Melegoni nel finale che toglie la soddisfazione del clean sheet.

Hysaj 6 – Gara ordinata per l’albanese che non si lascia mai sorprendere da Cambiaso. Spinge poco rimanendo bloccato vicino i centrali di difesa per non lasciare sguarnita la posizione.



Dal 63′ Radu 6,5 – Tignoso e aggressivo, il suo ingresso dà energia alla squadra che inizia ad attaccare con maggiore vigore. Gioca in costante proiezione offensiva con buone sovrapposizioni.

Luiz Felipe 6 – Pandev e Destro provano a non dare riferimenti svariando su tutto il fronte, il brasiliano con serenità ferma tutti i tentativi sul nascere.

Dall’84 Patric SV

Acerbi 6,5 – Dopo le critiche col Sassuolo, trova di testa la rete del 2-0 esultando in maniera polemica zittendo chi lo ha contestato. In fase difensiva vive una partita senza patemi.

Marusic 6 – Più intraprendente di Hysaj in fase di spinta anche perchè non viene mai impegnato da Ghiglione. Ritorna a destra dopo l’ingresso di Radu e aumenta il suo aiuto in avanti.

Milinkovic 6,5 – Domina la mediana col suo fisico mettendosi al servizio dei compagni. Specialmente nel primo tempo le azioni passano sempre per i suoi piedi.

Cataldi 5,5 – Tranne una verticalizzazione per Felipe Anderson, diversi appoggi sbagliati ma soprattutto stupisce vederlo masticare il pallone troppo a lungo. A onor del vero bisogna riconoscere che la squadra stasera si proponeva molto poco.

Dal 74′ Lucas Leiva 6 – Entra per difendere il risultato, un paio di recuperi in fase di ripiego.

Basic 5,5 – Gioca in maniera troppo scolastica senza mai prendere iniziativa, la sua capacità di inserimento in area avversaria stasera poteva essere più utile.

Dal 63′ Luis Alberto 8 – Il suo ingresso accende la squadra. Calci d’angolo perfetti e le sue classiche verticalizzazioni valgono le reti di Acerbi e Zaccagni.

Pedro 7,5 – Nel momento di difficoltà emerge lo spagnolo con tutta la sua personalità. Un paio di conclusioni a spaventare Sirigu per poi batterlo col piatto sinistro, la palla fra i suoi piedi è in cassaforte.

Felipe Anderson 7 – Non è una prima punta ma si mette al servizio della squadra, appare più vivo del solito e non a caso l’azione del vantaggio è tutto merito suo quando ruba il pallone a Vasquez per poi servire il pù facile degli assist a Pedro. Si sacrifica in pressing su tutti i difensori rossoblù.

Dall’84’ Muriqi SV

Zaccagni 7,5 – Conferma il suo eccellente momento di forma. Prima rete nel suo nuovo stadio dopo una sgroppata di quaranta metri e tante iniziative personali, si sta prendendo la Lazio con personalità e qualità.

All. Sarri 6,5 – Non è stata una partita divertente ma decisamente efficace per i tre punti che era l’unico obiettivo in questo momento. Peccato per la rete nel finale che guasta in minima parte una serata da cui ripartire.

