Bergamo, forte scossa di terremoto che fa tremare la Lombardia: i dettagli

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita quest’oggi in molte zone della Lombardia, intorno alle 11:30 di mattina. L’epicentro risulta essere a 26 chilometri di profondità a Bonate Sotto, località in provincia di Bergamo, Econ la scossa che è stata avvertita distintamente anche a Milano, dove alcune persone sono scese in strada. Secondo quanto riporta dall’Ingv (l’Instituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa ha fatto registrare un magnitudo tra 4.3 e 4.8.

Lo riporta Il Tempo

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: