CdS | Sarri si gode la reazione: “Buona prova in attacco”

Dopo una settimana vissuta a nervi tesi, serviva una vittoria così per risollevarsi e rasserenare gli animi. Sarri si è preso i tre punti e ha scacciato via l’ipotesi di uno spogliatoio nervoso: “Mi sembrano anche troppo calmo a tratti”. Una risposta indiretta, anche alle battute rilasciate a caldo da Acerbi pochi minuti prima: “Meno male che la gente non sa quello che succede nello spogliatoio”. Idee differenti a confronto, ma il fine è lo stesso, cioè riportare la Lazio nelle posizioni di classifica che le competono. Da quel punto di vista la reazione c’è stata, con una squadra che ha dominato e non ha mai messo in discussione il risultato. Sarri è soddisfatto anche della prova del suo attacco, nonostante l’assenza di Immobile: “I tre davanti hanno fatto una buona partita. Sono contento della prestazione di Felipe Anderson”. Applausi pure per Luis Alberto, il cui ingresso in campo è stato decisivo per chiudere la gara: “Quando sono arrivato gli ho chiesto movimenti diversi, si sta abituando a fari. È uno dei migliori pur non essendo intenditore, il tocco del terzo gol è da giocatore vero”. Corriere dello Sport.

