Il Tempo | Per il Mago scatto di nervi a fine partita

La miglior prestazione, la peggiore reazione. La vittoria della Lazio contro il Genoa esalta le qualità di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo subentra dalla panchina, gioca soltanto l’ultima mezz’ora, ma incanta la platea. Oltre all’assist dalla bandierina per il raddoppio di Acerbi, offre una meravigliosa palla per il terzo gol di Zaccagni. Un assist perfetto per una serata perfetta. Se non fosse per la reazione al fischio finale che lascia tutti interdetti. Dottor Jekyll e mister Hyde. Luis Alberto non finisce di stupire: in positivo, e in negativo. L’ennesima

panchina della stagione può aver innescato la miccia, ma la prestazione altamente positiva avrebbe dovuto disinnescare la carica emotiva accumulata durante la prima ora di gioco. Luis Alberto ha mostrato due facce della stessa medaglia. È il prezzo da pagare per la qualità. Tra genio e follia, la distanza è minima. E lo spagnolo è follemente geniale. Il Tempo.

